Ulkomaat

EU-tuomioistuin ottaa kantaa brexitin perumiseen

EU-tuomioistuin ottaa kantaa brexitin perumiseen 4.12. 2:42

EU-tuomioistuin ottaa tänään kantaa oikeusjuttuun Britannian EU-eron mahdollisesta perumisesta.

Skotlantilaisten poliitikkojen alulle panemassa tapauksessa on kyse siitä, voisiko Britannia perua brexitin kysymättä muiden jäsenmaiden lupaa.



Britannian hallitus on vastustanut tapauksen oikeuskäsittelyä ja pitänyt sitä pyrkimyksenä vesittää EU-eroa.



EU-instituutioiden mukaan brexitin peruminen edellyttäisi 27 jäljelle jäävän jäsenmaan yksimielistä hyväksyntää. Brysselissä pelkona on, että muutoin EU-eroprosessi voitaisiin käynnistää muissakin jäsenmaissa liian heppoisin perustein.



EU-tuomioistuimen julkisasiamies antaa tänään tapaukseen näkemyksensä, joka ei ole sitova. Varsinainen ratkaisu on odotettavissa hieman myöhemmin.