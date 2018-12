David Attenborough’n kaunistelematon viesti maailman johtajille: ”Sivilisaatiomme romahdus ja sukupuutto häämöttävät horisontissa”

Ulkomaat

ja luonnollisen maailman romahdus on todellinen uhka, palkittu luonnontieteilijä David Attenborough https://www.is.fi/haku/?query=david+attenborough varoitti Katowicessä käynnistyneessä ilmastokokouksessa.– Jos emme ryhdy toimiin meidän sivilisaatiomme ja luonnollisen maailman suuri sukupuutto häämöttävät horisontissa.Luontodokumenttien juontajana tunnettu antropologi oli valittu edustamaan tavallisia kansalaisia kokoukseen, johon osallistuu johtajia ja asiantuntijoita lähes 200 maasta ja useista kansainvälisistä järjestöistä.Attenborough painottikin kaunistelemattomassa puheessaan erityisesti johtajien vastuuta päätöksenteossa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.– Aika on loppumassa. Ihmiset haluavat teidän, päätöksentekijöiden, toimivan nyt. He ovat teidän tukenanne, samoin kuin yhteiskunnat, jotka ovat täällä tänään edustettuna. He tukevat teitä vaikeiden päätösten tekemisessä, mutta ovat myös valmiita tekemään uhrauksia arjessaan, Attenborough lausui.Luonnontieteilijän puheen aikana näytettiin video, jossa ihmiset ympäri maailman kertoivat olevansa huolissaan ilmastonmuutoksesta ja todistaneensa jo nyt sen vaikutuksia. Moni vaati päättäjiä tunnustamaan ilmastonmuutoksen uhka ja tekemään asialle jotain.– Tämä oli ennen taloni. Ja tämä oli naapurini, nainen esittelee videolla maastopalon tuhoamien rakennusten raunioita.– On päiviä, jolloin päätäni särkee, koska saasteita on niin paljon, kaupungissa kävelevä mies kertoo.– Ilmastonmuutoksella on väliä minulle ja minun sukupolvelleni. Sillä pitäisi olla väliä myös teille, nuori poika sanoo kameraan katsoen.

