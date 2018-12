3 syytä, miksi Ranska nousi barrikadeille: minimipalkka 7,83 euroa tunnissa, diesel 1,51 euroa litra ja demokratia

Ulkomaat

3 syytä, miksi Ranska nousi barrikadeille: minimipalkka 7,83 euroa tunnissa, diesel 1,51 euroa litra ja demokr





1. Dieselin hinta









2. Pieni palkka









3. Tavallisten ihmisten ääni ei kuulu





Poliisi vaati poikkeustilaa





Keskustelu mielenosoittajien kanssa jäi tyngäksi