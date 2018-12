”Jos auto hajoaa, voi päätyä leijonan uhriksi” – tällainen oli toimittajan matka maassa, jossa neljä suomalaista kohtasi loppunsa vain viikko sitten

Ulkomaat

”Jos auto hajoaa, voi päätyä leijonan uhriksi” – tällainen oli toimittajan matka maassa, jossa neljä suomalais





Holtittomia rekkoja kapealla tiellä





Sähköt katosivat huoltoasemalta kesken bensan jonottamisen









Poliittisia jännitteitä ja avulias kyläpäällikkö









Byrokratiaa lentokentällä ja pimeässä vaanivia villieläimiä





”On olemassa tietty raja, jota ei voi ylittää”





”Kaikki maksaa kaksi tai kolme kertaa enemmän”