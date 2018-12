WSJ sai nähtäväksi otteita salaisesta raportista: Neljä syytä, miksi CIA uskoo Saudi-Arabian kruununprinssin määränneen Khashoggin murhan

Ulkomaat

WSJ sai nähtäväksi otteita salaisesta raportista: Neljä syytä, miksi CIA uskoo Saudi-Arabian kruununprinssin m





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alla olevalla videolla saudien kruununprinssin ensimmäinen julkinen lausunto Khashoggin kuolemasta.