YK: 1,5 miljoonaa lasta tarvitsee hätäapua Keski-Afrikan tasavallassa

YK:n lastenjärjestö Unicef arvioi, että noin kaksi kolmasosaa Keski-Afrikan tasavallan lapsista tarvitsee hätäapua.Unicefin mukaan Keski-Afrikan tasavallan auttaminen on kansainvälisesti laiminlyöty.Suurin osa Keski-Afrikan tasavallasta on toisiaan vastaan taistelevien aseellisten ryhmien hallussa.Unicefin mukaan neljäsosa Keski-Afrikan tasavallan lapsista on joutunut jättämään kotinsa ja lähtemään pakolaiseksi.Avustustöitä Keski-Afrikan tasavallassa haittaavat yhä yleisemmäksi käyneet hyökkäykset avustustyöntekijöitä kohtaan. Hyökkäysten määrä on nelinkertaistunut tänä vuonna.