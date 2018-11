IS Zimbabwessa: Kyläläiset kertovat kohtalokkaasta lentoturmasta – kone vaikersi oudosti ja lähti pyörähtelemään rajusti

Ilta-Sanomien Zimbabwen-avustajan haastattelemat paikalliset ihmiset olivat löytäneet turmakoneen polttoainesäiliön tyhjänä noin 50 metrin päässä hylystä. Se oli herättänyt amatööritutkijoissa ajatuksen bensiinin loppumisesta kesken lennon.Kokenut lentäjä Juha Silvennoinen https://www.is.fi/haku/?query=juha+silvennoinen Ilmailuliitosta ampuu spekulaatiot alas.– Totta kai tankki oli tyhjä tuollaisissa luonnonolosuhteissa. Se ei iskun jälkeen pidä sisällään mitään, on vuotanut tyhjäksi ja loppukin on haihtunut, kuten bensiini tunnetusti haihtuu.Ulkoista lisätankkia konetyypissä ei käytetä. Sellaisesta ei voi olla kyse.Äänihavainnot tavanomaisen lentoäänen muuttumisesta teräväksi valituksessa eivät nekään saa Silvennoista innostumaan.– Varmasti ääni on muuttunut ja lopussa on tapahtunut paljon. Ei se siihen paikkaan pysähdy, kun lentävä kone tulee rinteeseen, tai sitten silminnäkijät olisivat kertoneet, että se vain törmäsi siihen. Ääni muuttuu ennen kuin se vaikenee.Mikäli bensiini olisi loppunut, moottori olisi hetken pätkinyt ja hiljentynyt.– Tämä on niin mystinen tapahtuma, että kaikki spekulointi on arvauspeliä. Se on niin palasina rinteessä, että on mahdoton sanoa, miten on tultu ja missä järjestyksessä, muuta kuin että viisi ihmistä on kuollut.– Annetaan viranomaisten tehdä työnsä. Kyllä sieltä varmasti alkaa jotain tuloksia tulla, mutta pitkä ja vaikea työ se on, niin pahasti kone on särkynyt.Silvennoisen mukaan silminnäkijöiden arvo on tämän tyyppisissä tilanteissa usein hyvin rajallinen.