Koko maailma pidättää henkeään kun G20-maiden johtajat kokoontuvat Argentiinaan – nämä kiistat ovat tapetilla

Roihahtaako USA-Kiina-kauppasota?

Peruuntuuko Putinin ja Trumpin tapaaminen?

Ehkä en edes tapaa häntä. En pidä tuosta aggressiosta, en halua yhtään tuota aggressiota.





Kuka tapaa Saudi-Arabian kruununprinssin?

Kyllä, hän on kysynyt Erdoganilta puhelimessa, voisivatko he tavata toisensa Buenos Airesissa. Erdoganin vastaus oli ”saa nähdä”. Tällä hetkellä ei ole syytä, miksi hän ei voisi tavata kruununprinssiä.