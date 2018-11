Ulkomaat

CNN: Trump vastasi Muellerille, ettei tiennyt kampanjatiiminsä tapaamisesta venäläisten kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi kirjallisissa vastauksissaan Venäjä-tutkintaa johtavalle erikoissyyttäjä Robert Muellerille, ettei tiennyt kesäkuun 2016 tapaamisesta kampanjatiiminsä jäsenten ja venäläisten kesken.

Asiasta kertoo CNN, jonka lähteet kuvailivat presidentin vastauksia uutiskanavalle.



Trump toimitti hiljattain kirjallisia vastauksia Muellerin kysymyksiin Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.



Trump on ennenkin kiistänyt tienneensä tapaamisesta. Erikoissyyttäjälle annetuilla vastauksilla on kuitenkin suurempi juridinen painoarvo, ja valehtelu voi johtaa rikossyytteisiin.



Trumpin poika Donald Trump jr, hänen vävynsä Jared Kushner ja silloinen kampanjapäällikkönsä Paul Manafort tapasivat New Yorkin Trump Towerissa venäläisiä, jotka olivat luvanneet tietoja Trumpin vastaehdokkaasta Hillary Clintonista.