Ulkomaat

Pikkupoika varasti Vatikaanissa show’n kesken puheen – paavin kommentti sai yleisöltä raivoisat aplodit

Tapahtumat ovat nähtävissä jutun yläosassa olevalla videolla.









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy