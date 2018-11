Irja ja Jukka muuttivat Espanjaan: Kauppalasku on nyt kolmanneksen pienempi – katso Mercadonan ja Lidlin kuitit

Ulkomaat

Irja ja Jukka muuttivat Espanjaan: Kauppalasku on nyt kolmanneksen pienempi – katso Mercadonan ja Lidlin kuiti

Entinen





Suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Viikot

Pari

Ruokakulut













Sähkö

Kaiken