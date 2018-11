Tuore raportti: Indonesiassa mereen syöksyneen turmakoneen lentäjät taistelivat epätoivoisesti minuuttien ajan estääkseen täystuhon

Ulkomaat

Tuore raportti: Indonesiassa mereen syöksyneen turmakoneen lentäjät taistelivat epätoivoisesti minuuttien ajan

Lentäjät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lentoturmassa

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005886302.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tuhoisa

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005899772.html

Boeing 737