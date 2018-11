Ulkomaat

Alkuasukkaat huusivat lähetys­saarnaajalle, vastasi laulamalla hymnejä – nuolten lävistämä ruumis saattaa jääd

Minun nimeni on John. Rakastan teitä ja Jeesus rakastaa teitä.

Hurja palo käännyttää





Ei hetken mielijohde