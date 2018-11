Ulkomaat

Mihin Venäjän ja Ukrainan välinen sotilaallinen kriisi johtaa? IS listasi 5 mahdollista seurausta

Venäjä

Ukrainan epävakaus Ei-jäätynyt konflikti Putinin pr-temppu? Asovanmeren eristys Venäjälle lisäsanktioita?

1. Ukrainan epävakaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Ei-jäätynyt konflikti









3. Putinin pr-temppu?





4. Asovanmeren eristys





5. Venäjälle lisäsanktioita?