Yhdysvaltain rajalla kyynelkaasua paennut Maria, 35, luuli kuolevansa lastensa kanssa – ”Tulin tänne vain yhdestä syystä”

Ulkomaat

Yhdysvaltain rajalla kyynelkaasua paennut Maria, 35, luuli kuolevansa lastensa kanssa – ”Tulin tänne vain yhde









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”He tietävät, että olemme ihmisiä”