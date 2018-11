Ulkomaat

InSight-luotain lähetti maisemakuvan Marsista: ”Odotan innolla, että pääsen tutustumaan uuteen kotiini”

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan InSight-luotain lähetti aikaisemmin ensimmäisen kuvan Mars-planeetalta, jonne se laskeutui suunnitelmien mukaan maanantai-iltana Suomen aikaa.Laitteeseen asetettu kamera nappasi kuvan pian laskeutumisen jälkeen. Kuvan laatu ei kuitenkaan ollut vielä parhaasta päästä.– Läpinäkyvä linssinsuoja oli edelleen paikallaan suojaamassa linssiä pölyltä, jota saattoi nousta ilmaan laitteen laskeuduttua lähelle Marsin päiväntasaajaa sileällä laavatasangolla nimeltään Elysium Planitia, avaruushallinto selitti kuvan huonoa laatua.jakoi hieman myöhemmin myös toisen kuvan, jossa Marsissa avautuva maisema hahmottuu hieman paremmin. Nasa twiittasi kuvan ja kehui maisemaa kauniiksi.– Odotan jo innolla, että pääsen tutustumaan uuteen kotiini, Nasan InSight-luotaimen omalla Twitter-tilillä lisäksi sanailtiin.Twitterin käyttäjät ovat ihailleet laajasti punaiselta planeetalta lähetettyä kuvaa. Osa kertoi jopa liikuttaneensa kuvasta.– Suurenmoinen yksinäisyys, yksi twiittaja tiivisti maiseman kahteen sanaan.Eräs Twitterin käyttäjä puolestaan ehti jo muokata kuvaa. Maisemaan on lisätty humoristisesti Starbucksin kahvilan.– No niin, siinä ei mennyt kauan, kuvan yhteydessä vitsaillaan.Alla animaatio: Näin InSight-luotain laskeutuu Marsin pinnalle.on tarkoitus aloittaa Marsin tuliperäisen Elysium-tasangon tutkimisen niiltä sijoiltaan. Se ei siis liiku mihinkään, toisin kuin aiemmat laskeutujat. Ne tutkivat Marsin pintaa, mutta InSightin tehtävä on porautua sen alle.Osa projektin tarkoitusta on hankkia tietoa, josta on hyötyä mahdollisten miehitettyjen Marsin-lentojen suunnittelussa. Nasa toivoo lentojen toteutuvan 2030-luvulla.Ihmisen lähettämä laite oli edellisen kerran laskeutunut Marsiin kuusi vuotta sitten.Luotain lähti matkaan lähes seitsemän kuukautta sitten, ja se on tehnyt matkaa 482 miljoonaa kilometriä.Noin metrin korkea InSight painaa täydessä polttoainelastissa reilut 360 kiloa. Projektin hinta puolestaan on 875 miljoonaa euroa.