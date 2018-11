Ulkomaat

Mitä Zimbabwessa tapahtui? Kolme avointa kysymystä lento­turmasta –”Kaiken­laisia tarinoita liikkuu”

Zimbabwessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnettomuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





1. Missä liikkuivat?

Zimbabwen

2. Miksi putosi?





Mavodza





3. Missä omaisuus?