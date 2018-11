Ulkomaat

EU vaatii Venäjää avaamaan Kertshinsalmen – Ranska, Saksa ja Turkki ilmaisivat huolensa välikohtauksesta





Venäjä sanoo toimineensa lakien puitteissa