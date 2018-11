Video kohutusta törmäyksestä julki: Venäläisalus rysäyttää ukrainalaisen hinaajan kylkeen – tilannetta edelsi kiivas huutelu

Ulkomaat

Video kohutusta törmäyksestä julki: Venäläisalus rysäyttää ukrainalaisen hinaajan kylkeen – tilannetta edelsi

Ukraina on julkaissut videon Mustallamerellä sunnuntaina tapahtuneesta yhteenotosta Venäjän kanssa. Välikohtaus sattui Kertshinsalmessa, jonka yli kulkeva silta yhdistää Venäjän mannermaan Ukrainalta vallattuun Krimin niemimaahan.Videon alun perin Twitterissä julkaisseen Ukrainan sisäministeriön työntekijän mukaan se on kuvattu välikohtauksessa mukana olleelta venäläisalukselta. Ei ole tarkalleen tiedossa, kuinka Ukraina on saanut tallenteen haltuunsa.Ukrainan mukaan videolla näkyy, kuinka venäläisalus kiilaa edessään kulkevan ukrainalaishinaajan kylkeen aiheuttaen samalla alusten törmäämisen. Venäläisaluksen miehistön kiivaan sananvaihdon lisäksi videolla kuuluu myös alusten toisiinsa osumisesta aiheutuva tömähdys.Törmäyksen jälkeen Venäjä otti aseellista voimaa käyttäen haltuunsa kolme Ukrainan alusta, joiden kerrottiin olevan tällä hetkellä Krimillä Kertshin satamassa. Venäjä on syyttänyt Ukrainaa etukäteen suunnitellusta provokaatiosta sekä vaarallisten keinojen käyttämisestä Kertshinsalmessa.Ukrainan parlamentti päättää maanantai-iltana siitä, julistetaanko maahan tapahtuneen vuoksi sotatila vai ei. Myös YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu hätäkokoukseen myöhemmin maanantaina sekä Venäjän että Ukrainan pyynnöstä.