Suora lähetys kello 21: Nasa jännittää luotaimensa laskeutumista Marsiin – InSight porautuu punaisen planeetan pinnan alle

Ulkomaat

Suora lähetys kello 21: Nasa jännittää luotaimensa laskeutumista Marsiin – InSight porautuu punaisen planeetan

Mikäli





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monta





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laskeutujalla





Aiemmat

Alla olevalla Nasan animaatiolla havainnollistetaan luotaimen laskeutumista punaiselle planeetalle.