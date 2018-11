Ulkomaat

Ukrainan parlamentti päättää illalla sotatilan julistamisesta – tätä se tarkoittaisi

Venäjä otti sunnuntaina haltuunsa kolme Ukrainan laivaston alusta Krimin niemimaata ja Manner-Venäjää erottavan Kertshinsalmen alueella.

Venäjä käytti valtauksen yhteydessä myös aseita. Kertshinsalmi on ainoa merireitti Asovanmereltä Mustallemerelle.

Ukrainalaisalusten miehistön jäseniä haavoittui tilanteessa. Ukraina on kertonut kuudesta haavoittuneesta, Venäjän mukaan haavoittuneita on kolme.

Tätä

Hallitus voisi julistaa ulkonaliikkumiskiellon ja määrätä alkoholin myyntikieltoon.

Kansalaiset voitaisiin määrätä majoittamaan sotilashenkilöstöä tai Ukrainan sisäisiä pakolaisia.

Turvatoimia lisättäisiin taloudellisesti ja strategisesti merkittävissä kohteissa. Listan kohteista hyväksyisi Ukrainan hallitus.

Kansalaiset voitaisiin velvoittaa työpalveluun muun muassa maanpuolustukselle tärkeissä tuotantolaitoksissa.

Valtio voisi ottaa suoraan hallintaansa yksityisiä, kunnallisia ja valtiollisia yhtiöitä.

Valtio voisi ottaa valvontaansa televiestintään ja radiotoimintaan liittyviä toimitiloja sekä painotaloja. Valtio ohjaisi joukkotiedotusvälineitä ja kulttuurijärjestöjen toimintaa ja kontrolloisi radioamatöörien lähetyksiä ja tietoverkkoja.

Mielenosoitukset, marssit ja joukkokokoukset voitaisiin kieltää, vaikka ne olisivat rauhanomaisia.

Poliittinen toiminta voitaisiin kieltää, jos katsottaisiin valtion turvallisuudelle vaaralliseksi. Tällaista toimintaa olisi muun muassa kansanryhmien välisen vihan lietsominen.

Hallitus voisi ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin valtionsalaisuuksien turvaamiseksi.

Ukrainaa aggressiolla tai hyökkäyksellä uhkaavat vieraan valtion kansalaiset voitaisiin pakkosiirtää tai internoida.