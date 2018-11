Ulkomaat

Nuoret innostuivat Koraanin sijaan pornosta – Indonesialaiskylä määrättiin lopettamaan halpa wifi

– Aikaisemmin lapset resitoivat Koraania iltarukousten jälkeen, mutta nykyisen he käyvät vain näissä (wifi) kahviloissa, kylänvanhin paheksui.