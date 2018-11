Ulkomaat

Kuivuneen järven pohjasta paljastui historiallinen kylä – joutui heti ilkivallan kohteeksi









Irrotettuja kiviä, raapustettuja viestejä ja grafiitteja

Ilkivalta järkyttää

