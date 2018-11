Kalifornian tuhoisat, 85 kuolonuhria vaatineet maastopalot saatu sammumaan – kadonneiksi ilmoitettuja löytynyt evakosta

Ulkomaat

Kalifornian tuhoisat, 85 kuolonuhria vaatineet maastopalot saatu sammumaan – kadonneiksi ilmoitettuja löytynyt

Kalifornian historian eniten uhreja vaatineet maastopalot on tukahdutettu kokonaan, ilmoittavat paloviranomaiset.





