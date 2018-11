Ammuttu John F. Kennedy tuotiin sairaalaan 8 minuuttia laukausten jälkeen – sairaanhoitaja Phyllis Hall kertoo tarkasti sitä seuranneista tapahtumista ja se poikkeaa virallisesta totuudesta

Ulkomaat

Ammuttu John F. Kennedy tuotiin sairaalaan 8 minuuttia laukausten jälkeen – sairaanhoitaja Phyllis Hall kertoo

Phyllis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Connally









Huone





Kennedyn





Neurokirurgi





Kohtalo

Kolmas