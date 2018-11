Ulkomaat

AFP: Pisan kaltevaa tornia saatu oikaistua

Italia Italialainen maamerkki tunnetaan kallistumastaan.

Pisan kalteva torni on saatu vakautettua, ja uutistoimisto AFP:n mukaan se jopa suoristuu hyvin hitaasti.



Maailmankuulu turistikohde on käynyt läpi restaurointia, ja 57 metriä korkeaa tornia on nyt oikaistu insinöörityön tuloksena neljän sentin verran. Asiantuntijoista koostuva valvontaryhmä perustettiin vuonna 2001.



Tammikuussa 1990 torni suljettiin yleisöltä 11 vuodeksi, koska sen pelättiin olevan turvallisuusriski 4,5 metrin kallistuman takia. Sen jälkeen tornia on oikaistu yli 40 senttiä.



Tornin rakennustyöt alkoivat jo vuonna 1173.