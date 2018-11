Ulkomaat

CNN: Ihmisoikeusjärjestöt epäilevät Saudi-Arabian kiduttaneen useita ihmisoikeusaktivisteja

CNN: Ihmisoikeusjärjestöt epäilevät Saudi-Arabian kiduttaneen useita ihmisoikeusaktivisteja 22.11. 0:45

Saudi-Arabia Amnesty Internationalin mukaan aktivisteja on toistuvasti kidutettu sähkötuolilla ja heitä on ruoskittu.

Saudi-Arabia on kiduttanut, ahdistellut seksuaalisesti ja kohdellut kaltoin useita pidätettyjä ihmisoikeusaktivisteja, kertoo kaksi ihmisoikeusjärjestöä. Asiasta uutisoi CNN. Ihmisoikeusaktivistit pidätettiin toukokuussa.



Amnesty Internationalin mukaan aktivisteja on toistuvasti kidutettu sähkötuolilla ja heitä on ruoskittu. Amnestyn kolmen erillisen todistajan mukaan kiduttaminen jätti kidutettujen kehoon jälkiä ja heidän kätensä alkoivat täristä hallitsemattomasti.



Todistajien mukaan yksi aktivisteista yritti vankilassa itsemurhaa useita kertoja.



Human Rights Watch raportoi erillisessä tiedotteessa samankaltaisista asioista. Human Rights Watchin asiasta perillä olevien lähteiden mukaan kuulustelijat ovat kiduttaneet ainakin kolmea naisaktivistia, jotka pidätettiin toukokuussa.