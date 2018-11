Ulkomaat

Raamatullisessa maisemassa avautui helvetillinen näky – jokivesi täyttyi raadoista









Äärijärjestö Isisin hirmuvallan aiheuttamista tuhoista ja inhimillisistä kärsimyksistä eroon pyrkivä Irak painii alati pahenevien ympäristöongelmien kanssa, kertoo uutistoimisto Reuters.Ympäristön pilaantumiseen liittyvät ongelmat ovat konkretisoituneet viime päivinä Irakin halki virtaavalla Eufrat-joella, jonka rantavesiin on huuhtoutunut tonneittain kuolleita kaloja.Uutistoimisto Reutersin mukaan kalat ovat karppeja. Karpit ovat Irakin kansallisruokaa, ja useimmiten niitä tarjoillaan grillattuina.Maailman terveysjärjestö WHO on tutkinut kalakuolemia, jotka ovat aiheuttaneet suuria taloudellisia menetyksiä paikallisille kalastajille ja kalanviljelijöille.WHO:n selvitysten perusteella kalakuolemien arvioidaan aiheutuneen vedessä olevista koliformisista bakteereista, raskasmetalleista sekä ammoniakista.Irakilaisviranomaisten mukaan jokiveden saastumisessa ei ole havaittu merkkejä tahallisista toiminnasta. WHO:n ja paikallisten viranomaisten selvityksissä ei ole myöskään ilmennyt, että jokivesi olisi ollut ihmisille myrkyllistä.Ongelmien laajuuden vuoksi tutkimuksia on jatkettu ja tuoreimpien testitulosten odotetaan valmistuvan ensi viikolla.Irakilla on ollut jo aikaisemmin vaikeuksia tarjota kansalaisilleen riittävästi puhdasta juomavettä etenkin maan eteläisissä osissa.Turkin itäosista alkunsa saava Eufrat laskee Persianlahteen. Yhdessä itäpuolellaan virtaavan Tigris-joen kanssa joet muodostavat alueen, joka on tunnettu jo tuhansien vuosien ajan Raamatussakin useasti mainittavana Kaksoisvirtainmaana eli Mesopotamiana.