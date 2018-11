Ulkomaat

Huonoja uutisia Trumpille – välivaaleista paljastumassa sittenkin demokraattien ”hullu” menestys

Sittenkin ”sininen aalto”?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ääniennätyksiä demokraateille





Senaatin demokraatit ylisuorittivat