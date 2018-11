Ulkomaat

Itsemurhapommittaja räjäytti itsensä uskonnollisessa kokouksessa Afganistanissa – ainakin 40 kuollut

Itsemurhapommittaja räjäytti itsensä uskonnollisessa kokouksessa Afganistanissa – ainakin 40 kuollut 20.11. 16:48

Kyseessä on verisin isku Kabulissa kuukausiin.

Afganistanissa ainakin 40 ihmistä on saanut surmansa räjähdyksessä Kabulissa. Haavoittuneita on kymmeniä. Alustavien tietojen mukaan kyseessä oli itsemurhaisku.



Räjähdys tapahtui papiston kokouksessa, joka oli kutsuttu koolle profeetta Muhammadin syntymäpäivän vuoksi. Kyseessä on verisin iskun Kabulissa kuukausiin. Mikään ryhmä ei toistaiseksi ole ilmoittanut olevansa teon takana.



Räjähdys tapahtui suuressa salissa, jossa pidetään yleensä häitä, mutta ajoittain myös poliittisia ja uskonnollisia kokoontumisia. Salin johtajan mukaan uhreja on paljon.



– Itse laskin ainakin 30 uhria, joten paljon niitä on, nimettömänä pysytellyt mies sanoi uutistoimisto AFP:lle.