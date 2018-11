Ulkomaat

Tukholman keskustassa räjähdys – poliisi ja pommiryhmä tutkii tilannetta

Poliisit ja pommiryhmä tutkivat tilannetta.

Ruotsalaismediat kertovat, että Tukholman keskustassa on tapahtunut räjähdys. Sekä Expressenin että Aftonbladetin mukaan räjähdys tapahtui kerrostalon rappukäytävässä Mariatorgetin lähistöllä.



Lehtien mukaan hälytys tapahtumapaikalle tuli kello 03.27.



Expressenin mukaan vielä ei ole selvää, mistä räjähdys on johtunut.



Rappukäytävä ja lähialue on eristetty.



Lisää aiheesta hetken kuluttua.