Ulkomaat

Trump hämmensi puheillaan suomalaisten metsien haravoinnista – Niinistön kommentit IS:lle leviävät maailmalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.nytimes.com/aponline/2018/11/18/world/europe/ap-eu-finland-trump.html?partner=IFTTT

https://abcnews.go.com/International/wireStory/finnish-president-briefed-trump-forest-monitoring-59276837

https://www.voanews.com/a/finnish-president-says-he-briefed-trump-on-forest-monitoring/4663595.html

https://www.usnews.com/news/world/articles/2018-11-18/finnish-president-says-he-briefed-trump-on-forest-monitoring

https://www.businessinsider.com/ap-finnish-president-says-he-briefed-trump-on-forest-monitoring-2018-11?r=US&IR=T&IR=T