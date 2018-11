Ulkomaat

Vainoharhainen kultti­johtaja pakotti yli 900 ihmistä kohottamaan myrkky­pikarin huulilleen Guyanan viidakossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Kansan temppelin toiminta jatkui Jonestownissa

















Ensin myrkky juotettiin lapsille