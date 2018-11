Perheen huoli: Avohoidosta karannut suomalaismies viruu pahamaineisessa gambialaisvankilassa torakoiden keskellä – ”Pelkään, että hän kuolee sinne”

Ulkomaat

Perheen huoli: Avohoidosta karannut suomalaismies viruu pahamaineisessa gambialaisvankilassa torakoiden keskel





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olen nähnyt Suomessa siistimpiä kaatopaikkoja, mutta ankarampaa paikkaa en edes elokuvissa.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005222203.html