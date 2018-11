Ulkomaat

Kuvat: San Francisco peittyi sankkaan savusumuun – varoitus ”terveydelle erittäin haitallisesta” ilmanlaadusta

Kuvaa savusumun peittämästä San Franciscosta on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Suomalaisnainen STT:lle: ”Epämiellyttävä ja pistävä haju”