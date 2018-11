Viranomaiset: Tasan vuosi sitten jäljettömiin kadonnut sukellusvene on nyt löytynyt – miehistössä oli 44 jäsentä

Ulkomaat

Viranomaiset: Tasan vuosi sitten jäljettömiin kadonnut sukellusvene on nyt löytynyt – miehistössä oli 44 jäsen

Nyt toistetaan : Argentiinan laivaston San Juan -sukellusvene on edelleen kadoksissa

Jutun alussa olevalla videolla viime vuoden marraskuussa julkaistu raportti, jossa kerrotaan sukellusveneen etsinnöistä.

https://twitter.com/Armada_Arg/status/1063644138984390656





