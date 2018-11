Ulkomaat

Tässä on maailman kallein elävän taiteilijan maalaus – huutokaupattiin 79,6 miljoonalla eurolla

Tässä on maailman kallein elävän taiteilijan maalaus – huutokaupattiin 79,6 miljoonalla eurolla Nyt toistetaan : David Hockneyn maalaus myytiin ennätyshintaan 16.11. 21:34

Kahden huutajan kamppailu nosti brittitaiteilija David Hockneyn maalauksen hinnan 79,6 miljoonaan euroon.

David Hockneyn vuoden 1972 maalaus Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), vapaasti suomennettuna Kahden taiteilijan muotokuva (Allas, jossa kaksi hahmoa), huutokaupattiin torstaina ennätyshintaan.



Taulu kuvaa pinkkitakkista miestä, joka katsoo uima-altaassa uivaa toista hahmoa.



Taidehuutokauppakamari Christie’s arvioi maalauksen hinnaksi 70,5 miljoonaa euroa, mutta kahden huutajan keskinäinen kamppailu nosti lopullisen hinnan 79,6 miljoonaan euroon.



Christie’s ei paljastanut myyjää tai huutokaupan voittajaa, joka osallistui huutokauppaan puhelimitse.