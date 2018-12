Thaimaassa virui joukko suomalaisia, jotka oli saatava pois – paikalle lensi ”Puukko-Arska” spesiaalilla Boeing 757:lla: ”Se oli täysin laiton kone”

Ulkomaat

Thaimaassa virui joukko suomalaisia, jotka oli saatava pois – paikalle lensi ”Puukko-Arska” spesiaalilla Boein

Katso jutun pääkuvana olevalta videolta dramaattinen dokumentti, jossa kirurgi Ari Leppäniemi kertoo vatsaan ammutun poliisin leikkauksesta ja tsunamiuhrien evakuontilennon järjestämisestä.

, 64, puhelin soi aina, kun suuronnettomuus tai poikkeuksellinen väkivallanteko järkyttää suomalaisia. Hyvinkään ammuskelu, Malagan bussiturma, Aasian tsunami – Leppäniemi on nähnyt ne kaikki.Meilahden sairaalan valmiuspäällikkönä hän huolehtii, että potilaat saadaan nopeasti hoitoon. Leppäniemi on ollut mukana luomassa koko hälytysjärjestelmää, jota on kopioitu moneen muuhun sairaalaan ja maahan.Ari Leppäniemi, harrastuskavereiden kesken ”Puukko-Arska”, ei jää vain taustalle organisoimaan. Hän astuu itse leikkaussaliin, kun se hetki koittaa. Joskus olosuhteet ovat aivan poikkeukselliset. Kuten Aasian tsunamin jälkeen. Tapaninpäivänä 2004 iskeneessä tsunamissa kuoli 179 suomalaista.Kello oli kymmenen aamupäivällä, kun Leppäniemen puhelin soi. Esimies soitti ja pyysi häntä huoneeseensa.Aasian tsunamista oli neljä päivää. Valtioneuvoston kansliasta oli tullut käsky, että vaikeimmin loukkaantuneet suomalaiset on haettava kotiin.Leppäniemi aloitti valmistelut.Finnair järjesti evakuointikoneen, 227 matkustajan Boeing 757:n.Koneen takaosa olisi rauhallisempi, joten siitä tehtiin teho-osasto.Kunkin rivin keskimmäisen penkin selkänoja taitettiin alas. Päälle asetettiin paarit, mistä sellaiset saatiinkaan rakennettua. Ei nyt aivan McGyver-tyylillä, mutta melkein.Happipullot sidottiin narulla penkkeihin. Hattuhyllyt ahdettiin täyteen lääkkeitä ja sidetarpeita, ja tippapullot viriteltiin koukuilla niiden reunaan.Piti katsoa, mihin astui.– Se oli täysin laiton kone, jos suoraan sanotaan. Eihän se täyttänyt alkeellisiakaan ilmailuvaatimuksia, Leppäniemi sanoo.– Se vain osoittaa, että tositilanteessa Suomessa kaikki toimivat yhdessä ja näkevät kokonaisuuden. Kukaan ei ruvennut niuhottamaan.Bangkokissa ja Phuketissa oli yhteensä 14 vaikeasti loukkaantunutta suomalaista.Kun Leppäniemi alkoi koota evakuointilennolle henkilökuntaa, vapaaehtoisia oli enemmän kuin tarvittiin. Mukaan lähti ortopedi, plastiikkakirurgi, kahdeksan tehohoitolääkäriä, infektiolääkäri sekä 24 hoitajaa päivystyspoliklinikalta, leikkausosastolta ja teho-osastolta.Laitteita kerättiin Meilahdesta ja Töölön sairaalasta. Veripalvelusta saatiin verta ja hyydykkeitä pakattuina niin, että ne kestävät 24 tuntia.Aikaa jäi juuri sen verran, että Leppäniemi ehti käydä hakemassa kotoa passin, hammasharjan ja vähän vaihtovaatteita. Kone nousi ilmaan iltakahdeksalta.Menomatkalla jaettiin tehtävät ja tarkisteltiin, että monitorit oli viritetty ja tarvikkeet helposti löydettävissä.– Sanoin, että nyt on hyvä aika levätä. Nukkukaa tai huilatkaa ja ajatelkaa mukavia asioita. Kyllä tästä selvitään.Itse hän otti torkut.Välilaskun aikana Intian koleassa yössä Leppäniemi soitti Bangkokiin. Kai potilaat saataisiin varmasti ajoissa kentälle?Siellä he odottivat.Kohtaus oli kuin sotaelokuvasta. Kone lastattiin alle tunnissa.Potilaat nostettiin koneeseen sivuovista, niistä joista yleensä tuodaan ruoat. Matkustamon kapeaa käytävää pitkin heidät vietiin paikoilleen tarjoiluvaunujen avulla. Niiden päälle asetettiin metalliset kourupaarit.Sitten lähdettiin hakemaan vielä kahdeksaa potilasta Phuketista.Suomesta tuli tieto, että jos kentällä on ruotsalaisia, heidät pitää ottaa mukaan. Leppäniemi antoi anestesialääkärille 30 minuuttia aikaa käydä kentällä huhuilemassa suomeksi ja ruotsiksi.Ketään ei löytynyt.– Sanoin kapteenille, että nyt lähdetään, mutta ota loivasti. On sen verran sairasta porukkaa.Kaikki 14 potilasta olivat vakavasti loukkaantuneita, osa kuoleman kielissä. Yhdellä oli vaikea päävamma, toisella verenmyrkytys. Osa tarvitsi verensiirtoa. Potilaita nukutettiin ja leikattiin lennon aikana.– Se oli ihan oikeata tehohoitoa, Leppäniemi sanoo.Haavoja leikattiin ja huonoa kudosta otettiin pois. Yhden potilaan jalassa ollut liian tiukka kipsi avattiin, toiselta vapautettiin jalan lihaskalvot.Välillä kyyti tärisytti, mutta silloin vain pidettiin tiukemmin kiinni.Lentokoneessa leikatessa palataan perusasioiden äärelle vähän kuin kehitysmaassa toimiessa, Leppäniemi vertaa. Pitää huolehtia riittävästä valosta ja puhtaudesta ja pärjätä sillä mitä on. Eikä yrittää mitään sellaista, mitä olosuhteet eivät salli.Mitään ei kuitenkaan jäänyt tekemättä.Potilaista yksi menehtyi myöhemmin. Leppäniemen mukaan hän oli niin vakavasti loukkaantunut, että olisi luultavasti menehtynyt muutenkin.yllä Leppäniemi ehti hengähtää ensimmäisen kerran Phuketista lähdön jälkeen.Hän käveli koneen takaosaan ja katsoi improvisoitua teho-osastoaan. Kaikki keskittyivät tehtäviinsä tyynesti ja hosumatta. Kaikella oli paikkansa ja kaikki oli hallinnassa.– Toisaalta ei sitä uskaltanut ja halunnut ajatella koko traagista tilannetta. Silloin helposti herpaantuu.paremmassa kunnossa olevat potilaat kertoivat kokemastaan. Osa oli menettänyt omaisia.Lennon aikana tuli uusi vuosi. Ei sitä juhlittu, mutta todettiin kuitenkin vuoden vaihtuneen.Helsinki–Vantaalla nähtiin taas, kuinka Suomi toimii tosipaikan tullen.Potilailla ei ollut passeja.Leppäniemi kirjoitti ruutupaperille listan potilaista. Nimen ja paikkakunnan, sen mitä heistä tiesi.Lentokentällä rajavartiolaitoksen mies otti listan ja sanoi vain, että tämä selvä.Ambulanssit odottivat jonossa Helsinki–Vantaalla, jokaiselle potilaalle omansa.Hoitohenkilökunta jatkoi bussikyydillä Meilahteen purkamaan kokemaansa ylilääkärin johdolla. Tiedottaja haki huoltoasemalta sämpylöitä.Kotiin päästyään Leppäniemi meni saunaan.