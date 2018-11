Ulkomaat

Marraskuu harvinaisen synkkä – Kouvolassa aurinko ei ole paistanut lainkaan

Ympäri Suomea on marraskuun alun aikana ollut harvinaisen vähän auringonpaistetunteja, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Kuun ensimmäisten viidentoista päivän aikana Kouvolan Utin lentoasemalla ei ole mitattu lainkaan auringonpaistetta. Helsingin Kumpulassa on mitattu 3,9 tuntia auringonpaistetta.



Yllä olevalla videolla nähdään tallenne ISTV:n suorasta lähetyksestä Kouvolasta (14.11.), harmauden ytimestä.



Eniten auringonpaistetunteja on mitattu Maarianhaminassa. Siellä aurinko on paistanut marraskuun alkupuoliskolla jopa 18,7 tuntia.



Meteorologi Ville Siiskosen mukaan Kouvolan auringonpaisteeton marraskuun alku on poikkeuksellinen, muttei ennennäkemätön. Viimeksi tilanne oli samanlainen 80-luvulla.







