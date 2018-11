Ulkomaat

Indonesian turmakoneessa kuolleen miehen perhe haastoi Boeingin oikeuteen konemallin turvallisuudesta

Indonesian turmakoneessa kuolleen miehen perhe on haastanut lentokonevalmistaja Boeingin oikeuteen turmakoneen väitetyistä turvallisuuspuutteista, kertoo CNN.Yhdysvalloissa nostetun oikeusjutun mukaan Boeing ei kertonut Lion Airille tai turmakoneen lentäjille riittävästi konemallin turvallisuuteen liittyvistä uusista toiminnoista. Arvostelu koskee konemalliin asennettua sakkauksen estojärjestelmää, joka joissakin tilanteissa saattaa kääntää automaattisesti koneen nokkaa nopeasti alaspäin.Myös Lion Airin edustaja sekä yhdysvaltalaisten lentäjien etujärjestö ovat syyttäneet aiemmin Boeingia siitä, ettei se varoittanut lentäjiä uuteen turvallisuusjärjestelmään liittyvistä riskeistä.Lion Airin operaatiojohtajan mukaan lentäjät eivät olleet saaneet asianmukaista koulutusta siltä varalta, että uusi järjestelmä yrittää automaattisesti korjata koneen asentoa.Lion Airin Boeing 737 Max -matkustajakone syöksyi viime kuussa mereen pian nousun jälkeen. 189 matkustajaa ja miehistön jäsentä kuoli turmassa.Onnettomuuden syy on epäselvä. Tutkijat epäilevät, että koneen antureissa oli vikaa ja ne olisivat antaneet virheellistä tietoa koneen asennosta. Koneessa oli aiemmin ilmennyt teknisiä ongelmia muun muassa lentokorkeuden lukemiseen liittyen.Yksi koneen mustista laatikoista on löydetty ja otettu talteen, mutta viranomaisten mukaan sen tietojen analysointi voi viedä kuukausia.BBC:n mukaan Boeing kertoo olevansa vakuuttunut 737 Max -konemallinsa turvallisuudesta. Yhtiö on kommentoinut asiaa niukasti vedoten siihen, että tutkinta on kesken.Mies, jonka perhe nosti oikeusjutun, oli matkalla kotiin mennäkseen naimisiin kihlattunsa kanssa.