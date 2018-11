Ulkomaat

Seitsemän YK:n rauhanturvaajaa kuoli Kongon demokraattisessa tasavallassa

16.11. 0:44

Seitsemän YK:n rauhanturvaajaa on kuollut kapinallisia vastaan tehdyssä operaatiossa Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa.

YK kertoi torstaina, että surmansa saaneista rauhanturvaajista kuusi oli Malawista ja yksi Tansaniasta.



Hyökkäyksessä myös haavoittui kymmenen rauhanturvaajaa ja yksi on kateissa. Lisäksi useita paikallisia kuoli tai haavoittui YK:n ja maan hallituksen joukkojen yhteisessä operaatiossa.



Operaatio tehtiin Kididiwessa, joka sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Benistä. Armeijan edustaja on kuvannut Kididiwea kapinallisten päämajaksi ja hänen mukaansa alueella on ollut rajuja taisteluja.



Näin suurta määrää YK:n rauhanturvaajia ei ole Kongossa kuollut yksittäisessä operaatiossa tai iskussa sitten viime joulukuun. Tuolloin viisitoista YK:n rauhanturvaajaa sai surmansa, kun kapinalliset iskivät sotilastukikohtaan.