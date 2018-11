Ulkomaat

Täysi brexit-kaaos uhkaa: Britannialla on edessään kolme vaihtoehtoa





Tästä sopimuksessa on kyse





1. Parlamentti hyväksyy sopimusluonnoksen





2. Parlamentti hylkää sopimusluonnoksen

3. Britannia perääntyy brexitistä