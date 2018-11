Ulkomaat

Pääministeri Mayn mukaan brexitistä luopuminen myös vaihtoehto – parlamentissa hurrattiin

Britannian pääministeri Theresa May on puolustanut brexit-sopimusluonnosta parlamentille.

Mayn mukaan sopimuksen mahdollinen hylkääminen palauttaisi asian takaisin lähtöruutuun. Hylkääminen vesittäisi myös Mayn mukaan ihmisten kansanäänestyksessä ilmaiseman tahdon.Esitellessään hallituksen hyväksymää brexit-sopimusluonnosta parlamentille huomautti May, että mikäli parlamentti ei tue ehdotusta voi edessä olla Britannian eroaminen EU:sta ilman sopimusta tai jättää eroamatta ollenkaan.– Voimme valita erota ilman sopimusta, ottaa riskin ettei brexitiä tapahdu ollenkaan tai päättää yhdistää voimamme ja tukea parasta mahdollista neuvoteltavaa sopimusta.Osa parlamentaarikoista puhkesi hurraamaan kun pääministeri mainitsi EU-erosta luopumisen.May korosti myös, että kansallista etua ajava brexit on mahdollinen. Pääministerin mukaan sen paremmin EU kuin Britanniankaan eivät olleet täysin tyytyväisiä sopimukseen, mutta se oli paras neuvoteltavissa oleva.Britannian parlamentin alahuoneen on määrä käsitellä asiaa joulukuussa.