Äidin karmea salaisuus: Vauva löytyi kahden vuoden jälkeen Peugeotin saastaisesta peräkontista – 20 vuoden vankeus uhkaa

Oikeudenkäynti 50-vuotiasta äitiä vastaan on herättänyt kauhua Ranskassa, kun karmeat yksityiskohdat ovat paljastuneet.

Lähes kahden vuoden ikäinen lapsi löytyi Peugeot 307:n peräkontista ulosteen ja matojen ympäröimänä vuonna 2013. Nyt lapsen äiti on oikeudessa Tullen kaupungissa ja häntä uhkaa jopa 20 vuoden vankeus, uutisoi muiden muassa brittilehti Guardian.Äidin sukulaiset kertoivat oikeudessa, ettei heillä ollut aavistustakaan, että nainen oli piilotellut lastaan lähes kaksi vuotta. Sukulaiset sanoivat, että nainen on ollut ”rakastava äiti” kolmelle muulle lapselleen.Naisen miesystävä väitti, ettei hän tiennyt naisen edes synnyttäneen neljättä lasta. Hän sanoo, ettei hän yleensä käynyt kellarikerroksen pienessä ja remontissa olleessa huoneessa, jossa naisen epäillään pitäneen lasta suurimman osan ajasta. Autoa hän ei myöskään käyttänyt, koska hänellä ei ole ajokorttia.– En tiedä miksi hän teki tämän, miesystävä sanoi oikeudessa uutistoimisto AFP:n mukaan.Myös mies oli aluksi syytettynä, mutta tutkijoiden mukaan ei ole syytä epäillä, että hänellä olisi osuutta asiaan.Lapsen löysi viisi vuotta sitten automekaanikko, jolle nainen vei auton korjattavaksi. Mekaanikko kuuli peräkontista ääniä ja löysi sieltä nestehukasta kärsivän alastoman ja likaisen lapsen. Lapsi oli matojen ja ulosteen ympäröimä.Lääkäreiden mukaan nyt 7-vuotias ja sijaisvanhempien luona asuva lapsi kärsii vakavista henkisistä vammoista, joiden syynä pidetään varhaislapsuuden aikaista aistiärsykkeiden puutetta.Nainen itse pidätteli kyyneleitään oikeussalissa.– On todella vaikea kohdata todellisuus ja se vahinko, mitä olen saanut aikaan, hän sanoi oikeudessa.