Ulkomaat

Apina sieppasi vauvan imettävän äidin sylistä Intiassa – puri pojan kuoliaaksi

Paikallisen ympäristöaktivistin mukaan apinoiden käytös on käynyt viime aikoina yhä aggressiivisemmaksi niiden luonnollisten elinalueiden supistuessa.

