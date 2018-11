Ulkomaat

Viimeisin brexit-luonnos pääsee Britannian hallituksen hampaisiin

Britannian hallituksen on määrä käsitellä tänään EU-erosopimuksen luonnosta.

Myös EU-maiden suurlähettiläät 27 maasta ovat koolla Brysselissä käsittelemässä neuvotteluiden etenemistä.Britannian pääministerin kanslia vahvisti eilen, että neuvottelijat olisivat päässeet sopuun erosopimuksen luonnoksesta. Iso kysymys kuitenkin on, hyväksyykö Britannian voimakkaasti jakautunut hallitus sen.Irlannin yleisradioyhtiön haastattelemien kahden lähteen mukaan teksti ratkaisee pitkään hiertäneen Irlannin rajakysymyksen. Viime hetkiin asti neuvotteluiden vaikein kysymys on ollut, miten varmistetaan, ettei Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille muodostu näkyviä rajaesteitä.Financial Timesin mukaan kysymys Irlannin rajasta ratkaistaisiin luonnoksessa pitämällä Britannia tulliliitossa EU:n kanssa siihen saakka, että pysyvämmästä ratkaisusta sovitaan. Tällöin ei olisi välttämätöntä etsiä EU:n aiemmin vaatimaa, erityisesti Pohjois-Irlantia koskevaa ratkaisua. EU:lle jäisi lehden tietojen mukaan päätäntävaltaa siihen, milloin Britannia lopulta jättäisi tulliliiton.Ratkaisun syntyminen jo nyt voisi periaatteessa tarkoittaa, että EU-johtajat kokoontuisivat ylimääräiseen huippukokoukseen marraskuussa. Normaalin aikataulun mukainen huippukokous on vasta joulukuun puolivälissä.