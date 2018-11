Ulkomaat

Telakan uppoaminen aiheutti kiperän ongelman: Venäjän ainoa lento­tuki­alus saattaa olla poissa käytöstä jopa





Tämä on hyvin vakava ongelma Venäjän laivastolle, sillä heillä ei ole mitään muuta vastaavaa.





Suunnitelmissa painopisteen siirtäminen pienempiin aluksiin