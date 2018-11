Ulkomaat

Näin Venäjä hämärtää GPS-häirintäkohua – 10 ”vaihtoehtoista selitystä” Suomen lyttäämiseksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1) Nato-harjoitusten onnettomuudet yritetään vierittää Venäjän syyksi





2) Venäjästä luodaan uhkakuvaa suomalaisille

3) Suomen puolustukselle yritetään hankkia lisää rahaa

4) Kyseessä on venäläisvastainen massapsykoosi

5) Kyseessä on yritys viedä Suomi Natoon





6) Mitään häirintää ei ehkä edes tapahtunut

7) Nato käski Suomen pääministerin syyttää Venäjää





8) Venäjä olisi ilmoittanut ylpeästi, jos se olisi kaiken takana

9) Naton omat järjestelmät ovat heikot

10) Ei ole mitään todisteita Venäjän syyllisyydestä





11) Ja kaiken huipuksi: Se olikin Venäjän salainen ase!