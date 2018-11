Ulkomaat

Paljastivatko kaksi sanaa totuuden Khashoggin murhasta? Tiedustelu­palvelut pitävät vahvana todisteena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jutun alussa olevalla videolla valvontakamerakuvaa Jamal Kashoggin viimeisistä hetkistä.

Äänitettä pidetään vahvana todisteena

Saudi-Arabia kiistää edelleen prinssin syyllisyyden