Ulkomaat

Hodeidan taistelut jatkuvat rajuina Jemenissä – ainakin 149 kuollut vuorokauden aikana

Ainakin 149 ihmistä on kuollut taisteluissa Hodeidan satamakaupungissa Jemenissä viime vuorokauden aikana, kertoivat sairaanhoito- ja sotilaslähteet maanantaina.Sotilasvirkamies Hodeidassa vahvisti että kuolleiden joukossa oli seitsemän siviiliuhria.Lähde Jemenin hallitusta tukevasta koalitiosta sanoi, että huthikapinalliset ovat torjuneet laajan hyökkäyksen, jonka päämäärä on Hodeidan satama. Satama on ollut kapinallisten hallussa viime vuodesta lähtien, ja se on tärkeä kauttakulkupaikka Jemenin avustuskuljetuksille.Paikalliset sairaalat raportoivat, että 110 huthikapinallista ja 32 hallituksen puolesta taistellutta on kuollut maanantain vastaisena yönä. Lähteet al-Alfin sotilassairaalassa kertoi, että sinne on yön aikana toimitettu karrelle palaneita ruumiinosia. Kapinalliset valloittivat sairaalan 2014.Sotilaslähteet vahvistavat, että Saudi-Arabian johtama koalitio on pommittanut kapinallisia ilmasta.Lähes 600 ihmistä on kuollut taisteluissa Hodeidasta lokakuun alun jälkeen.Saudi-Arabia ja sen liittolaiset liittyivät Jemenin hallituksen taisteluun Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan 2015. Se oli alkusoitto humanitaariselle kriisille, jota YK kuvailee maailman pahimmaksi.Noin 14 miljoonaa jemeniläistä uhkaa nälänhätä, ja vielä useampi on riippuvainen ulkomaisesta humanitaarisesta avusta.Saudijohdetut joukot ovat saartaneet Hodeidan satamaa tammikuusta 2017 asti. Kapinallisten hallussa oleva Sanaan kansainvälinen lentokenttä on myös saarrettu, ja saudien liittolaiset hallitsevat Jemenin ilmatilaa ja aluevesirajoja.